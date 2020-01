Slay the Spire: il gioco di carte rogue-like si aggiorna con nuovi contenuti e personaggi

Slay the Spire, il gioco di carte con elementi rogue-like sviluppato da Mega Crit Games, dopo essere stato accolto con i favori del pubblico e della critica, si aggiorna con un grande update che introduce tanti nuovi contenuti e un personaggio inedito.PAROLA DA BOLDARE

Il nuovo aggiornamento gratuito di Slay the Spire è abbastanza sostanzioso da giustificare la numerazione 2.0 e introduce una serie di modifiche al bilanciamento e correzioni di vari bug significativi. Il contenuto più importante riguarda però il nuovo personaggio chiamato The Watcher, definito come un "asceta cieco" con una meccanica di gioco esclusiva: The Watcher può infatti scansionare e trattenere le carte che sono state posizionate. Alcune carte porteranno poi bonus e malus in base alla tipologia di posizione utilizzata.

Le altre grandi aggiunte riguardano le nuove reliquie e pozioni: Mega Crit ha aggiunto una nuova schermata chiamata Potion Lab all'interno del compendio di gioco, al fine di fornire tutti i dettagli su ciascuna di esse. Potete trovare la patch note completa a questo link. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Slay the Spire.