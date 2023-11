Sledgehammer fiera di Call of Duty Modern Warfare 3, anche se voleva sviluppare AW2

Un report di Bloomberg ha messo in luce i tanti problemi dello sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 3, un processo durato appena 16 mesi. Emergono ora altri dettagli sulla natura del progetto, di cui Sledgehammer si dice comunque orgogliosa.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, dopo aver concluso i lavori su Call of Duty Vanguard, Sledgehammer aveva proposto ad Activision un pitch di Call of Duty Advanced Warfare 2, il publisher però ha rifiutato, mettendo lo studio subito a lavoro su Call of Duty Modern Warfare III, gioco sviluppato in meno di due anni e disponibile da oggi sul mercato.

Sledgehammer ha dunque iniziato a lavorare sul gioco ed ha completato lo sviluppo nei tempi richiesti. Lo studio è orgoglioso del lavoro svolto e in un messaggio su X ribadisce di aver lavorato nelle migliori condizioni possibili e di "aver dato il massimo", sottolineando come "chi dice il contrario evidentemente non conosce la situazione", lanciando una frecciata contro il report di Bloomberg.

La campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 ha ricevuto recensioni negative, presto vedremo come verranno accolti il multiplayer e la modalità Zombies del nuovo Call of Duty. MW3 è disponibile ora su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.