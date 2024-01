Sledgehammer Games: il team di COD Modern Warfare 3 perde il 30% del suo staff

Sta facendo fortemente discutere la conferma di 1900 dipendenti licenziati dalla divisione Gaming di Microsoft, ed anche in casa Activision ci sono stati grossi movimenti: Sledgehammer Games, lo studio dietro Call of Duty Modern Warfare III, è stato pesantemente ridimensionato.

Stando a quanto riportato dal portale Insider Gaming di Tom Henderson, ben il 30% del personale di Sledgehammer Games è stato licenziato, con i membri restanti ora costretti a lavorare da remoto per via della chiusura degli studi in California: i dipendenti saranno dunque tutti costretti allo smart working almeno fino a quando non sarà trovata una nuova sede più piccola dove ricollocare la software house. Il problema però è che tale operazione potrebbe richiedere molto tempo: si stima infatti che tutti i dipendenti di Sledgehammer Games non torneranno a lavorare in ufficio prima della fine del 2024.

Secondo le ultime voci di corridoio in merito ai futuri giochi di Call of Duty in sviluppo, a Sledgehammer Games sarebbe stato affidato la creazione del COD previsto per il 2027, la cui natura è al momento del tutto sconosciuta. Di certo però con il lavoro da remoto, la ricerca di un nuovo ufficio e soprattutto il licenziamento del 30% del suo staff, per la compagnia la strada è al momento tutta in salita.