Sledgehammer voleva sviluppare COD Advanced Warfare 2 anzichè Wold War 2

Intervistato dal NewsWeek, il CEO diEric Hirshberg ha rivelato un curioso retroscena sullo sviluppo di. Scopriamo così che inizialmente il team di sviluppoavrebbe voluto lavorare sue non su un episodio inedito.

Il publisher ha ascoltato attentamente i feedback della community dopo i lanci di Call of Duty Advanced Warfare e Infinite Warfare, decidendo di optare per un ritorno al passato nel nuovo capitolo della saga. Da qui, la decisione di affidare Call of Duty World War 2 a Sledgehammer Games, intuizione corretta, considerando che il gioco ha incassato 500 milioni di dollari nel solo weekend di lancio, riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica.

Il prossimo episodio di Call of Duty sarà sviluppato dal team Treyarch, fermo dal 2015, anno di lancio dell'apprezzato Call of Duty Black Ops 3.