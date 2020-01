Sleep Attack: il tower defense di Bad Seed arriva su Nintendo Switch a breve

Bad Seed ha annunciato Sleep Attack, tower defense pubblicato originariamente su iOS e Android, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 23 gennaio. Sarà acquistabile dal Nintendo eShop al prezzo di 6,99 euro.

Sleep Attack è un titolo di strategia che cambia radicalmente il modo di giocare ai tower defense, offrendo un connubio tra azione e classiche meccaniche di difesa. Rispetto alle tipiche dinamiche del genere, in Sleep Attack siete chiamati a costruire le difese su un campo di battaglia composto da due ghiere che possono essere ruotate per difendere a ogni costo il placido sonno del corpulento e pigro Ubaldo contro l’attacco dei nemici che provano a raggiungerlo e disturbarlo in tutti i modi.

Pubblicato originariamente su iOS e Android nel 2014, Sleep Attack ha raggiunto la top 100 di Metacritic nel suo anno di uscita. Su Nintendo Switch arriverà con una versione migliorata e ribilanciata, con il pieno supporto di tutte le caratteristiche dell'ibrida e tutti i contenuti della versione mobile già sbloccati e senza nessun acquisto in-app.

Sleep Attack offrirà su Switch 24 livelli suddivisi in 6 mondi, 22 diverse tipologie di nemici, 9 unità di difesa uniche e boss impegnativi in grado di intrattenere per circa 10 ore di gioco. Per maggiori informazioni, potete leggere la recensione di Sleep Attack per dispositivi mobili.