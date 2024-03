Sleight of Hand tinge Xbox Series X|S e PC di noir: arriva nel 2025 anche in Game Pass

Il ricco Xbox Partner Preview di oggi 6 marzo 2024 ci ha regalato anche l'annuncio di Sleight of Hand, un titolo tutto nuovo che si presenta come un gioco d'azione in terza persona in salsa noir con elementi stealth e deckbuilder.

Sleight of Hand apre le porte di una città hardboiled sommersa dalla pioggia e intrisa di magia. Al suo interno si muove la protagonista, la quale è chiamata ad infiltrarsi all'interno della sua ex congrega di streghe facendo affidamento sulle sue abilità stealth e un mazzo di carte. Il trailer cinematografico proiettato all'evento non mostra sessioni di gioco vere e proprie, ma assolve perfettamente al compito di presentare le fondamenta del gameplay: quando è in azione, la protagonista è chiamate a pescare delle carte dal proprio mazzo. Ad esse sono associate specifiche abilità innate, che le consentono, tra le altre cose, di teletrasportarsi, accecare i nemici, piazzare trappole e interagire con l'ambiente.

A guidare il progetto c'è Riffraff Games, studio neozelandese che assolve al duplice ruolo di publisher e sviluppatore. Se il nome non vi dice nulla, sappiate che stiamo parlando degli autori di Framed, un puzzle noir che Hideo Kojima aveva eletto come suo personalissimo GOTY nel 2014. Prima di lasciarvi alla visione del trailer, specifichiamo che Sleight of Hand è previsto nel 2025 su Xbox Series X|S e PC, con tanto di lancio immediato nel catalogo di Game Pass.