Slender The Arrival compie 10 anni: il survival horror terrorizza su Unreal Engine 5

Il ritorno di Slender the Arrival suggerito dai teaser di Blue Isle viene confermato dalla casa di sviluppo e produzione indipendente annunciando la nuova versione del survival horror basata su Unreal Engine 5.

La riedizione in salsa UE5 dell'esperienza a tinte oscure legata alla leggenda metropolitana dello Slender Man proporrà tutta una serie di migliorie grafiche e aggiunte contenutistiche, dalla completa ricostruzione del sistema di illuminazione e di gestione delle ombre alla modifica dei materiali, dei modelli poligonali e dei menù.

Slender The Arrival 10 Year Anniversary verrà lanciato il 18 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di 19,99 euro. I possessori della versione originaria su Steam potranno scaricare in via del tutto gratuita l'Update Unreal Engine 5: tutte le edizioni dell'horror vanteranno il supporto alla lingua italiana per sottotitoli, traduzione dei dialoghi e testi raccolti nel corso dell'avventura horror.

Sarà inoltre possibile rivivere le emozioni dell'esperienza originaria attraverso un apposito menù che darà accesso alla versione 2013 di Slender The Arrival. Prima di lasciarvi al video della versione celebrativa su Unreal Engine 5 dell'horror di Blie Isle, vi invitiamo a fare un tuffo nei ricordi leggendo la nostra recensione di Slender The Arrival.