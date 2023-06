Slender The Arrival: Remake o nuovo gioco in arrivo? Indizi dal teaser di Blue Isle

Dopo aver ammirato uno dei mostri più raccapriccianti di Lords of the Fallen, volgiamo il nostro sguardo in direzione degli studi Blue Isle per immergerci nelle atmosfere a tinte oscure del teaser di un progetto ambientato nell'universo horror dello Slender Man.

Con il nuovo, inquietante video confezionato da Blue Isle, la casa di sviluppo canadese riapre una finestra sulla dimensione di Slender The Arrival, survival horror lanciato originariamente nel 2013 su PC e console (per un approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Slender The Arrival).

Il breve filmato condiviso sui social dagli autori nordamericani proietta lo spettatore nello scantinato di un edificio non meglio precisato, un ambiente scarsamente illuminato e abitato da una creatura deforme che sembra essere in procinto di sferrare un attacco.

Ad accompagnare il teaser troviamo un aggiornamento al sito ufficiale di Slender The Arrival che invita i fan della serie ad attendersi delle importanti novità tra il 26 e 27 luglio, al termine di un conto alla rovescia che suggerisce, appunto, l'imminente annuncio di questo nuovo progetto.

Sono trascorsi esattamente dieci anni dal lancio di Slender The Arrival, di conseguenza tutto lascia ipotizzare lo sviluppo di una versione attualizzata per PC e console di questa e della passata generazione, ossia PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. C'è però chi, ovviamente, spera in un videogioco del tutto nuovo, oppure in un Remake/reboot che sfrutti i motori grafici più moderni e tragga spunto dalle esperienze horror in soggettiva più terrorizzanti del decennio trascorso all'uscita di The Arrival.

