Slender The Arrival terrorizza su Unreal Engine 5: l'Anniversary Update si lancia in video

La preannunciata versione Unreal Engine 5 di Slender The Arrival è ufficialmente disponibile da oggi, mercoledì 18 ottobre, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: gli studi Blue Isle festeggiano con un video che mostra i contenuti del 10th Anniversary Update del survival horror.

La versione aggiornata dell'esperienza horror legata alla leggenda metropolitana dello Slender Man sfrutta le tecnologie integrate nell'ultima versione di Unreal Engine 5 per proporre ai patiti del genere una ricca serie di migliorie grafiche e aggiunte contenutistiche, come la ricostruzione dell'illuminazione e la riformulazione del sistema deputato a gestire le ombre. A questi, vanno poi a sommarsi gli interventi di Blue Isle per modificare i materiali, aumentare i dettagli delle ambientazioni e dei modelli poligonali, migliorare le animazioni e ricostruire i menù.

I possessori della versione originaria di Slender The Arrival su Steam possono scaricare gratuitamente l'Update Unreal Engine 5: tutte le edizioni del titolo, inoltre, vantano il supporto alla lingua italiana per sottotitoli, traduzione dei dialoghi e testi raccolti nel corso dell'avventura horror. Su PS Store e Microsoft Store, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Slender The Arrival 10 Year Anniversary sono disponibili al prezzo di 19,99 euro. A prescindere dall'edizione acquistata, un apposito menù consente ai giocatori di accedere alla versione originaria del 2012 di Slender The Arrival.

A tal proposito, vi invitiamo a restare su queste pagine per ripercorrere la storia di questo survival horror leggendo la nostra recensione della versione originaria di Slender The Arrival.