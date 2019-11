Slideout 3019: un racing futuristico stile WipEout ricreato con Dreams, ecco il video!

Dreams di Media Molecule è un editor estremamente flessibile e dalle potenzialità infinite, come hanno già dimostrato numerose opere realizzate dalla community, tra cui interi remake di giochi popolari come Metal Gear Solid e Alien Isolation, ai quali si aggiunge ora un racing game futuristico in stile WipEout.

I curatori del canale YouTube Project Genesis (dedicato alle creazioni realizzate con Dreams) ha creato un gioco di corse futuristico intitolato Slideout 3019, un vero e proprio racing a gravità zero già perfettamente funzionante nonostante la mancanza di molti dettagli che devono ancora essere aggiunti al progetto. In ogni caso Slideout 3019 presenta già una pista completa con tanto di audio e menu già definitivi.

Potete scaricare Slideout 3019 cercando lo username gauffreman tra gli autori di contenuti condivisi dalla community, fateci sapere cosa ne pensate di questa opera. Tra i lavori più impressionanti realizzati con Dreams troviamo anche il sequel spirituale di Alien Isolation e Metal Goose Solid, incrocio tra Metal Gear Solid e Untitled Goose Game.

Media Molecule, dal canto suo, si è detto entusiasta per l'accoglienza ricevuta da Dreams e sta lavorando per far uscire il gioco dall'Early Access, inoltre il team britannico non ha nascosto la volontà di portare Dreams su PlayStation 5 nel prossimo futuro, sebbene non ci siano ancora conferme a riguardo.