Slightly Mad Studios conferma: Project Cars 3 è in via di sviluppo

La serie automobilistca di Project Cars proseguirà con un terzo capitolo: a rivelarlo sono stati gli stessi sviluppatori della software house londinese Slightly Mad Studios (già autori in passato di altri titoli corsistici come Need for Speed: Shift, Shift 2 Unleashed e Test Drive: Ferrari Legends).

"Voi l'avete saputo per primi", ha scritto Ian Bell di Slightly Mad Studios sul forum di GT Planet. "Ci sarà un nuovo Project Cars, abbiamo firmato. Ma non siate troppo impazienti per quanto riguarda le tempistiche. Abbiamo intenzione di spazzar via qualunque altro gioco, fatto da chiunque altro... E per far ciò ci vorrà tempo".

Un utente del forum ha colto l'occasione per domandare a Bell se il gioco sarà current gen e, nel caso, se sia previsto per PC, PlayStation 4 e Xbox One come accaduto con le precedenti iterazioni della serie. "Non posso dirvi niente, mi dispiace", è stata però la replica dello sviluppatore.

Nei mesi scorsi Paul Rustchynsky, in passato game director di Evolution Studios (software house poi chiusa da Sony) per Motorstorm e Driveclub, ed ex collaboratore di Codemasters per la realizzazione di Onrush, si è unito a Slightly Mad Studios per lavorare ad un progetto segreto, che oggi possiamo verosimilmente identificare con il nome di Project Cars 3.