Slime Rancher 2 è arrivato su PC, Xbox Series X|S e Game Pass

A guidare l'ultimo aggiornamento del catalogo di Xbox e PC Game Pass è stato Slime Rancher 2, che è finalmente disponibile in Accesso Anticipato su un numero limitato di piattaforme.

La versione preliminare del colorato titolo targato Monomi Park è infatti arrivata alle 19:00 di oggi, giovedì 22 settembre 2022, in esclusiva su PC (Steam e Microsoft Store) e Xbox Series X|S. Ad accompagnare il lancio del gioco è arrivato anche un nuovo trailer, il quale permette in una manciata di secondi di scoprire quali sono le principali attività da svolgere in quel di Rainbow Island: si tratta infatti di una versione migliorata del primo capitolo che permetterà di catturare nuove versioni delle creature gelatinose e costruire una fattoria ancora più grande nella quale prendersi cura degli slime e farli accoppiare per dare vita a nuove varianti con caratteristiche uniche.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass o PC Game Pass e che l'Early Access dovrebbe avere una durata di circa un anno e mezzo, periodo durante il quale gli sviluppatori continueranno a pubblicare aggiornamenti contenenti fix e contenuti in maniera del tutto gratuita.

Chi vuole saperne di più sul gioco può dare un'occhiata al video gameplay di Slime Rancher 2.