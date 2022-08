Slime Rancher 2 quando arriva su PC, Xbox Series X/S e Game Pass? Ecco la data

A due mesi dall'ultimo video gameplay di Slime Rancher 2, il team di Monomi Park annuncia ufficialmente la data di lancio della versione in Accesso Anticipato dell'avventura con gli "alieni gelatinosi" su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Il team di sviluppo californiano spiega che il gioco rimarrà in Early Access indicativamente per 18 mesi: sin dall'approdo su Steam e nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, Slime Rancher 2 offrirà "un grande mondo da esplorare, molti slime diversi da collezionare e combinare, un'introduzione alla storia e delle avventure da vivere per scoprire i misteri nascosti di Rainbow Island". Col tempo, Monomi Park amplierà gradualmente l'offerta contenutistica del titolo fino al raggiungimento della versione 1.0 tra la fine del prossimo anno e i primi mesi del 2024.

La versione in Accesso Anticipato dovrebbe perciò offrire una generosa porzione dell'esperienza free roaming e un assaggio delle missioni della storia principale. Gli utenti potranno così addentrarsi nei biomi alieni e collezionare mostriciattoli gelatinosi per acquisire abilità, potenziamenti e migliorie per l'equipaggiamento, il tutto nella cornice di un'avventura dal piglio scanzonato e leggero come da tradizione per questa serie indie di successo (il primo Slime Rancher ha superato le 5 milioni di copie vendute).

L'inizio della fase Early Access di Slime Rancher 2 è previsto per la giornata di giovedì 22 settembre su PC e Xbox Series X/S, come pure su PC e Xbox Game Pass per chi vi è abbonato.