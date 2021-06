Slime Rancher 2: il sequel dell'avventura 'gelatinosa' si presenta all'E3 2021

Nella cornice mediatica dell'E3 2021 e dello Showcase Xbox & Bethesda, Monomi Park ha confermato di essere al lavoro su Slime Rancher 2, il sequel della frizzante avventura sparatutto ambientata in una dimensione fantasy piena di creaturine gelatinose da catturare e allevare.

Forti del successo del titolo primigenio lanciato nel 2017, e delle oltre 3 milioni di copie vendite da Slime Rancher, i ragazzi di Monomi Park puntano così a espandere ulteriormente la propria IP dando modo agli iscritti a Xbox Game Pass di accedere "gratuitamente" a Slime Rancher 2 su console Xbox il prossimo anno.

Proprio come il suo diretto antesignano, il sequel di Slime Rancher si concentrerà sull'acquisizione di abilità, equipaggiamenti e potenziamenti per ottenere il maggior numero possibile di mostriciattoli gelatinosi. Il tutto, calato in una dimensione sci-fi liberamente esplorabile e piena zeppa di segreti da svelare addentrandosi nei biomi alieni. Per saperne di più su questa IP, vi rimandiamo alla nostra recensione di Slime Rancher.