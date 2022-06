Slime Rancher 2: nuovo video gameplay dall'Xbox Showcase Extended

Durante la versione estesa dello Showcase di Xbox e Bethesda, abbiamo potuto vedere in azione ancora una volta il coloratissimo Slime Rancher 2, titolo in sviluppo presso Monomi Park.

Nel filmato di gameplay mostrato all'evento, sembrerebbe che il team di sviluppo stia prendendo la strada del 'bigger and better', dal momento che Slime Rancher 2 non sembra altro che una versione migliorata sotto tutti i fronti del suo predecessore. Oltre ad aver mostrato alcuni dei biomi che potremo esplorare durante le nostre sessioni di caccia alle gelatine colorate, Monomi Park ha anche fatto vedere il nuovo hub di gioco. A quanto pare avremo a nostra disposizione un'area parecchio estesa in cui creare strutture e posizionare i recinti nei quali collocare le varie specie di slime e combinarle tra loro per crearne di nuove.

Alla fine del filmato ci è stato poi ricordato che il gioco arriverà entro la fine del 2022 e sarà disponibile solo su Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Microsoft Store e Steam). È stato inoltre confermato l'arrivo del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass, con la possibilità di giocarlo anche via Xbox Cloud Gaming (solo per utenti Ultimate).

Avete già dato un'occhiata alle ultime immagini di Slime Rancher 2?