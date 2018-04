Slime Rancher arriverà in edizione retail su PS4 e Xbox One a settembre

Lo sviluppatoreha annunciato l'edizione retail di, in arrivo sua settembre. Il gioco debutterà per la prima volta anche sulla console Sony, accostandosi così alle versioni PC e Xbox.

Dopo aver venduto oltre un milione di copie su PC e Xbox One lo scorso settembre, senza contare tutti i download registrati sulla console Microsoft grazie all'inclusione del gioco nei Games With Gold di agosto 2017, Slime Rancher si è ritagliato una certa fama di pubblico e critica, rivelandosi un titolo piuttosto apprezzato.

A seguito di questo successo, dunque, lo sviluppatore Monomi Park ha deciso di portare il gioco anche su PlayStation 4, aumentando ulteriormente il bacino di utenza a cui rivolgersi. Con l'occasione, inoltre, Slime Rancher si renderà disponibile anche in edizione retail sia su PS4 che su Xbox One: l'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo trailer ufficiale (potete visionarlo in cima alla notizia).

Ricordiamo che Slime Rancher è un originale action adventure in prima persona caratterizzato da elementi gestionali e roguelike. Per saperne di più, potete leggere la nostra Recensione dedicata al titolo di Monomi Park. Per dare un'occhiata alle copertine delle edizioni retail, invece, vi rimandiamo al trailer riportato in apertura.