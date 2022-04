Gli Slipknot entrano nel Metaverso di The Sandbox: la band heavy metal lancia Knotverse

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sull'arrivo del Knotverse degli Slipknot si concretizzano con l'ingresso dell'iconica band heavy metal nel Metaverso di The Sandbox. Le rock star dell'Iowa organizzeranno un festival virtuale nella dimensione decentralizzata di The Sandbox che si chiamerà, appunto, Knotverse.

A darne l'annuncio sono gli stessi Slipknot e i gestori del Metaverso di The Sandbox con una nota congiunta in cui si dicono orgogliosi di collaborare per concretizzare, appunto, la visione del festival digitale Knotfest.

Lo spazio virtuale (o LAND) che ospiterà questo evento comprenderà numerose esperienze Web3 tra cui concerti, avatar speciali, oggetti rappresentativi della carriera degli Slipknot, eventi con collaborazioni uniche, merchandising e collezioni di NFT, oltre alle immancabili trasposizioni in voxel art con gli strumenti del VoxEdit di The Sandbox delle leggendarie maschere della band.

Il batterista degli Slipknot M. Shawn "Clown" Crahan spiega che "gli Slipknot hanno sempre incentrato la propria attività sulla creazione di nuove esperienze, e l'apertura del Knotverse come spazio condiviso non è che la continuazione della nostra cultura come collettivo che include i nostri fan. Chiunque desideri partecipare al Knotverse troverà sempre una porta aperta nella versione digitale del festival che avrà luogo nel Metaverso di The Sandbox. Sarà tutto in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7".