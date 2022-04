Slipstream sulle orme di OutRun: l'arcade racing sfreccia su PlayStation, Xbox e Switch

Il frizzante arcade racing Slipstream sfreccia finalmente su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a quattro anni di distanza dall'uscita su PC, come ci ricordano gli editori di Blitworks con l'ultimo video gameplay tratto dalle versioni console.

Profondamente ispirato a OutRun e agli arcade racing che tante gioie hanno regalato agli appassionati del genere (e ai proprietari di sale giochi) cavallo tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, Slipstream rievoca i giorni più gloriosi di questo genere attraverso delle gare in pseudo-3D con grafica ricostruita in pixel art.

Il titolo si caratterizza per la presenza di una profonda campagna principale da svolgersi a tappe in una varietà di luoghi esotici in tutto il mondo, sullo sfondo di città, deserti, foreste, montagne e spiagge idilliache. Non mancano nemmeno una modalità multiplayer a schermo condiviso per quattro giocatori in locale e una ricca colonna sonora originale dalle influenze synth pop e jazz fusion.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco è però rappresentata dalla possibilità di effettuare degli spettacolare drifting per ottenere il turbo necessario a superare gli avversari, dando così vita a gare stimolanti. I più nostalgici possono persino selezionare delle opzioni grafiche che donano al titolo un aspetto ancora più retrò, grazie alle modalità con framerate bloccati e all'utilizzo di filtri CRT e NTSC per emulare l'esperienza offerta dai vecchi TV a tubo catodico.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di Slipstream e vi ricordiamo che l'arcade racing di Blitworks è disponibile dal 7 aprile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.