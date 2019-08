Slitherine ha acquisito il franchise Master of Magic

La software house Slitherine ha appena reso ufficiale l'acquisizione dei diritti sul franchise Master of Magic, celebre strategico a turni che ha fatto il proprio debutto su PC nel lontano 2994, da parte di Atari.

Ecco di seguito le parole di Iain McNeil, direttore dello sviluppo presso Slitherine:

"Stiamo cercando di lavorare su questo franchise molto popolare. Sappiamo bene che sviluppare un sequel di IP molto popolari comporta una grande responsabilità. Abbiamo dato prova più volte di essere in grado di rispettare le aspettative dei giocatori quando si tratta di lavorare su nomi molto famosi."

"I titoli che si giocano oggi sono ancora legati a quelli dell'età dell'oro del gaming. Non possiamo ignorarlo, così come non possiamo ignorare il fatto che la tecnologia ha fatto dei grossi passi in avanti. Mi riferisco a campi come l'integrazione dei social, il multiplayer, la storia, l'accessibilità e molto altro. Sarà una sfida, ma siamo felici di averla accettata e faremo il possibile per rendere giustizia al brand".

Vi ricordiamo inoltre che tra i titoli in arrivo da parte di Slitherine troviamo anche i sequel di Close Combat e Fantasy General, entrambi in uscita entro l'anno.