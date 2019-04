Slitherine annuncia Fantasy General 2, ritorno dello strategico anni '90

Gli sviluppatori di Slitherine, gli autori di Drive on Moscow, hanno annunciato Fantasy General 2, sequel del celebre strategico uscito negli anni '90. Il revival sarà fedel alla tradizione del gioco originale, con battaglie a turni e 75 tipi di unità diverse, inclusi alcuni eroi con skill tree individuali.

I giocatori dovranno prendere in considerazione il tipo di territorio, armi, armature, effetti magici, morale delle truppe ed il bilanciamento delle varie forze in campo, per poi elaborare un piano, eseguirlo ed annientare i propri nemici, consolidando così la propria fama di feroci e risoluti condottieri!

Battaglia dopo battaglia, il giocatore si ritroverà a dover forgiare e sviluppare il proprio esercito ed a prendere importanti decisioni. I più giovani dovranno essere addestrati ed acquisire esperienza, ed anche la più inesperta delle reclute può trasformarsi in un campione. Ma attenzione: le vittorie sofferte possono essere peggio di una sconfitta: quando un'unità esperta e forgiata dalla battaglia viene sconfitta, vengono persi anche i loro progressi ed esperienza.

Fantasy General 2 è ambientato 300 anni dopo il primo, nel continente di Keldonia. Col prosegure del gioco potranno essere notati location e personaggi del gioco precedente, che svolgeranno un nuovo ruolo nella nuova campagna, che sarà distribuita su 30 mappe ognuna con il suo ambiente, storia e sfide.