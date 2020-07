Slitherine compie 20 anni e celebra l'evento con i fan di giochi strategici

A vent'anni dall'apertura di Slitherine in quel di Epsom (Regno Unito), i vertici dell'azienda specializzatasi nella produzione, nella distribuzione e nello sviluppo di giochi strategici hanno celebrato l'evento con un doppio video che accompagna delle iniziative social con gli appassionati del genere.

Il primo filmato coinvolge tutti gli attori dell'industria dell'intrattenimento digitale (c'è anche il buon Francesco Fossetti!) e i fan che hanno seguito con attenzione la crescita dell'offerta ludica e contenutistica di questa importante realtà imprenditoriale. Con il secondo video assistiamo invece a una simpatica scena in computer grafica che immortala gli eroi dei giochi lanciati dal 2000 ad oggi sotto etichetta Slitherine, un'eredità che ha contribuito a fare dell'azienda fondata da Ian McNeil come "la casa dei Wargames".

Per festeggiare in grande stile questo evento, da qui al 6 luglio diversi streamer presenteranno i giochi Slitherine in arrivo e i titoli più iconici pubblicati dalla compagnia. Nei mesi scorsi, l'azienda inglese ha voluto abbracciare i lavori più originali aprendo il K-Project, un programma a supporto degli autori indipendenti che desiderano promuovere e lanciare i loro titoli strategici.

Nel fotografare questo importante momento di Slitherine, il CEO McNeil ha spiegato che "in questi vent'anni abbiamo affrontato sfide, abbiamo costruito solide basi e le abbiamo quasi sgretolate, abbiamo fatto scelte sbagliate e ne abbiamo fatte di ottime. Abbiamo trovato dei veri amici ma anche dei rivali. Abbiamo lanciati buoni prodotti e perfino qualche titolo terribile. Ma quando le cose si sono fatte difficili, siamo cresciuti per salire al livello successivo. Oggi Slitherine e Matrix Games stanno sperimentando una crescita senza precedenti, con mai così tante opportunità da cogliere. Si tratta di un viaggio che richiede degli anni, ma guardiamo al futuro con fiducia e con la promessa di continuare a creare giochi per gli amanti della strategia, senza mai dimenticare da dove veniamo e come tutto ha avuto inizio".