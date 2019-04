Slitherine fissa al 6 maggio il nuovo Home of Wargamers Live su Twitch

I vertici di Slitherine invitano tutti gli appassionati di videogiochi strategici ad ambientazione storica a partecipare al nuovo Home of Wargamers Live.

L'evento verrà trasmesso in live streaming sul canale Twitch della compagnia britannica dalle ore 19:00 italiane di lunedì 6 maggio. Nel corso dell'evento, i ragazzi di Slitherine presenteranno un nuovissimo gioco di strategia (non sappiamo se a turni, 4X o in tempo reale) per PC.

Sempre durante lo streaming riceveremo poi delle importanti novità su Panzer Corps 2: Alex Shargin, il lead designer del team di sviluppo incaricato di dare forma a questo strategico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, promette di mostrare il primo gameplay trailer.

Tra gli altri protagonisti della terza edizione del Home of Wargamers Live su Twitch ci saranno anche Close Combat The Bloody First, Fantasy General 2, FOG Empire e un approfondimento sul nuovo contenuto aggiuntivo di Armored Brigade, il Nation Pack che amplia le possibilità tattiche e strategiche del titolo con l'introduzione delle fazioni degli eserciti di Italia e Jugoslavia.