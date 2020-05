Slitherine lancia K-Project per promuovere i team indie che sviluppano giochi strategici

Una delle aziende videoludiche internazionali maggiormente attive nel settore dei giochi strategici, Slitherine LTD, decide di lanciare K-Project, un programma rivolto a tutti gli sviluppatori indipendenti di giochi strategici in cerca di visibilità e, naturalmente, di un publisher.

"Non dimenticheremo mai di essere partiti con un team di sole tre persone chiuse in una stanza a creare il nostro primo gioco, Legion", spiega il Marketing Director di Slitherine, Marco A. Minoli, aggiungendo che "amiamo i giochi indie e crediamo che K-Project saprà dare delle solide opportunità ai talentuosi sviluppatori indipendenti che nutrono una passione per i giochi strategici".

La visione delineata dal dirigente di Slitherine si concretizza nel lancio di un programma di investimenti a lungo termine che prevede la creazione di un fondo iniziale di 100.000 dollari da destinare ai progetti strategici più interessanti che saranno proposti dagli sviluppatori attraverso la pagina ufficiale di K-Project. Sempre in virtù di questa visione, Slitherine LTD si premurerà di investire il 5% del ricavato di tutti i videogiochi indie commercializzati dalla compagnia in ulteriori progetti del programma K-Project.

Come da tradizione per questa importante realtà della scena videoludica, K-Project non parte da zero ma conta già tre videogiochi attualmente in sviluppo, ossia Tactical Troops Anthracite Shift e due titoli che saranno presentati in un secondo momento. Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione al programma K-Project, invitiamo tutti gli interessati a visitare il portale ufficiale attraverso il link che trovate in calce alla notizia.