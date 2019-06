Slitherine e Matrix Games annunciano la partnership con Yobowargames

I vertici di Slitherine e Matrix Games annunciano di aver stretto una partnership con Yobowargames per ampliare il proprio catalogo di videogiochi strategici accogliendo i titoli di questo eclettico sviluppatore specializzatosi in esperienze ad ambientazione bellica basate su di un gameplay a turni.

La partnership con Yobowargames porterà nello store digitale di Matrix Games due grandi strategici a tema storico ispirati ai giochi da tavolo con mappe caratterizzate da riquadri esagonali, ossia Battle for Korsun e Kursk - Battle in Prochorovka.

Battle for Korsun offre una simulazione accurata delle battaglie combattute sul fronte orientale nei mesi di gennaio e febbraio del 1944. I giocatori possono controllare gli eserciti delle forze tedesche e sovietiche che hanno preso parte alla battaglia. Affrontando la sfida dal punto di vista delle forze sovietiche dovremo coordinare le offensive dei due Fronti per circondare rapidamente i tedeschi prima che ricevano i rinforzi. Assumendo il controllo dei tedeschi, invece, dovremo formare un perimetro e orchestrare i movimenti dei rinforzi e delle divisioni dei Panzer per prestare soccorso alle divisioni intrappolate nella morsa delle truppe sovietiche.



Battle at Prochorovka ricrea invece una delle più grandi battaglie tra carri armati nella storia della guerra. Circa 1.000 carri armati e cannoni d'assalto si sono scontrati testa a testa nei pressi della città di Prochorovka, in una battaglia che è diventata una disperata sparatoria a distanza ravvicinata che avrebbe deciso il successo o il fallimento finale dell'Operazione Zitadelle nella Battaglia di Kursk.

Sulle pagine di Matrix Games troviamo anche le altre esperienze strategiche ad ambientazione bellica di Slitherine, come Armored Brigade, Panzer Corps 2 e Field of Glory 2 Wolves at the Gate.