Slitherine e Matrix Games: tanti giochi strategici a sconto per i 75 anni del D-Day

I vertici di Slitherine e i curatori di Matrix Games lanciano i D-Day Sales del loro store, con tantissimi sconti su tutti i videogiochi strategici del proprio catalogo digitale che comprende alcune delle esperienze wargames più importanti del pianeta.

L'iniziativa, organizzata per celebrare il 75° anniversario dal D-Day e dallo sbarco degli Alleati in Normandia, ci permette di ottenere uno sconto del 30% su moltissimi videogiochi strategici della ludoteca di Matrix Games fino alla sera di domenica 9 giugno.

Particolare attenzione, logicamente, verrà data ai titoli strategici ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, come Panzer Corps, che ha recentemente raggiunto e superato il milione di copie vendute. Sempre all'interno della promozione dei D-Day Sales di Slitherine e Matrix Games troviamo poi tutti i capitoli della saga di Close Combat, Armored Brigade, i DLC di Order of Battle e i giochi recentemente entrati nel catalogo del negozio grazie alla partnership siglata con Yobowargames, ossia Battle for Korsun e Kursk - Battle in Prochorovka.

Potete trovare l'elenco completo dei titoli a sconto su Matrix Games seguendo il link che trovate in calce alla notizia. La promozione rappresenta così un ottimo modo per prepararsi ai due videogiochi sulla Seconda Guerra Mondiale che Slitherine pubblicherà nel corso dei prossimi mesi, ossia Close Combat: The Bloody First e Panzer Corps II.