Slitherine e Matrix Games scontano oltre 300 giochi per le festività natalizie

Con le festività natalizie ormai alle porte, Slitherine e Matrix Games hanno ben pensato di scontare oltre 300 giochi per PC presenti nei loro cataloghi fino al 90%.

Tra i tanti, figurano titoli di strategia e guerra come l'intera saga Close Combat di World War 2 (-75%) Panzer Corps (-90%), Strategic Command WWII War in Europe (-50%), Battle Academy 2 (-75%), la serie John Tiller Battleground (-67%), Pike and Shot: Campaigns (-60%), March to Glory (-50%), Field of Glory II (-50%) e Alea Jacta Est (-60%).

Non mancano all'appello neppure i titoli sci-fi come Polaris Sector, Pandora First Contact e Star Hammer, tutti con il 75% di sconto. Sono in offerta anche i giochi della serie Warhammer 40,000, come Armageddon (-70%), Sanctus Reach (-67%) e Gladius: Relics of War (-25). Si segnala, infine, Battlestar Galactica Deadlock con lo sconto del 60%.

Potete consultare la lista completa degli sconti a questo indirizzo. I titoli possono essere acquistati sullo store ufficiale di Slitherine oppure su Steam. Le promozioni sopramenzionate rimarranno attive fino al 13 gennaio 2019.