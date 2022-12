Slitherine Next 2022: tutti i giochi annunciati e le novità dall'evento

Slitherine ha tenuto nelle scorse ore l'evento digitale Slitherine Next per svelare la roadmap di giochi, contenuti e aggiornamenti dei prossimi mesi. Tante le novità annunciate dall'editore, legate ai principali franchise di Slitherine.

Oltre ad aver confermato l'uscita di Master of Magic su PC, Slitherine ha annunciato Warhammer 40.000 Gladius Adepta Sororitas, nuova espansione del celebre gioco basato sul mondo di Warhammer 40K. Altre novità riguardano il debutto del primo trailer di Ancient Arenas Chariots, gioco di corse tra bighe ambientato nell'antica Roma dei gladiatori, torna inoltre a mostrarsi anche Broken Arrow, con una missione dei marine USA.

Spazio anche a Field of Glory Kingdoms, gioco di strategia ambientato nel medioevo, e Headquarters World War II, con una missione della campagna tedesca mostrata durante l'evento. Starship Troopers Terran Command si aggiornerà nel 2023 con il DLC Lava Planet, inoltre sono previste nuove modalità e contenuti gratuiti almeno per tutto il prossimo anno.

Slitherine si conferma dunque un editore attento al supporto della community, durante Slitherine Next abbiamo visto non solo nuovi trailer ma anche ricevuto notizie sul supporto post lancio di giochi molto amati come Starship Troopers Terran Command. Un 2023 che si preannuncia sicuramente interessante per il publisher, che potrebbe presentare ulteriori novità nel corso del prossimo anno.