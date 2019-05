Slitherine: novità su Panzer Corps 2, Field of Glory 2 Wolves at the Gate ed Empires

Con un comunicato stampa, Slitherine ha annunciato l'arrivo di importanti novità per tre importanti titoli del proprio catalogo, ovvero Panzer Corps 2, Field of Glory II: Wolves at the Gate e Field of Glory: Empires.

Panzer Corps 2

Panzer Corps 2 è un gioco di guerra tattico a turni in uscita entro la fine dell'anno, seguito di quel Panzer Corps che ha venduto oltre un milione di copie, e successore spirituale del "classico" Panzer General dei primi anni '90. La compagnia ha pubblicato tre video in cui il Lead Designer, Alex Shargin, illustra le meccaniche di gioco e e caratteristiche di Panzer Corps 2.

In "Impossible Siege", Alex mostra le caratteristiche principali del gioco e soprattutto il segreto per dimostrarsi un buon generale: sfruttare al meglio le unità sotto il proprio comando e raggiungere gli obiettivi dello scenario con il minimo numero di perdite;

In "Bring them home" mostra come funzionano le manovre di accerchiamento e gli attacchi sul fianco.

"Grand Encirclement" è incentrato su una battaglia di scala decisamente superiore. Panzer Corps 2 può simulare battaglie molto vaste: in questo caso, Alex cercherà di assaltare una linea costiera pesantemente difesa.

Trovate tutti e tre i video allegati a questa notizia. Su Steam è già disponibile la pagina ufficiale di Panzer Corps 2, dalla quale può essere aggiunto alla lista dei desideri.

Field of Glory II: Wolves at the Gate

Il nuovo DLC per il Field of Glory II, titolo definito come un simulatore di battaglie con soldatini digitali, arriverà giovedì 30 maggio. Oltre alle nuove unità e liste (focalizzate sui popoli della Dark Age, ovvero Normanni, Arabi e Vichinghi), il DLC introdurrà la possibilità di giocare con gli alleati, creando eserciti ancor più interessanti e vari.

Field of Glory: Empires

Field of Glory: Empires è un titolo Grand Strategy 4x ambientato in epoca romana. Tra le sue caratteristiche, figura la possibilità di combattere le battaglie tatticamente, schierando le unità e guidandole direttamente in battaglia. Ii 23 maggio a partire dalle ore 17:00 si svolgerà una sessione Ask Me Anything (AMA) su Reddit con Philippe Malacher, Lead Designer del progetto, che risponderà ad ogni domanda dei fan. Nel frattempo, potete consultare la pagina Steam di Field of Glory: Empires.