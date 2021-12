Slitterhead: annunciato il nuovo horror del creatore di Silent Hill

Dopo mesi di anticipazioni, Keiichiro Toyama e i ragazzi di Bokeh Game Studio hanno approfittato del palcoscenico dei Game Awards 2021 per annunciare al mondo il loro nuovo gioco horror, Slitterhead

"Nel 1999, Keichiro Toyama ha scelto il genere horror per il suo primo lavoro da director. Silent Hill venne lanciato in tutto il mondo. Nel 2020, è diventato indipendente e ha fondato Bokeh Game Studio, ed è tornato per fronteggiare una nuova sfida nel genere horror".



Con queste parole ci viene presentato il trailer dell'annuncio di Slitterhead, il nuovo lavoro diretto da Keiichiro Toyama, autore giapponese che nel suo curriculum può vantare, oltre a Silent Hill, anche Siren, Forbidden Siren 2, Gravity Rush e Gravity Rush 2. Il filmato ci offre un cospicuo assaggio delle atmosfere, delle ambientazioni e dei mostri del nuovo horror, confermando inoltre Akira Yamaoka (compositore veterano di Silent Hill) alla colonna sonora. Non svela, invece, informazioni sulla data d'uscita e sulle piattaforme di destinazione di Slitterhead. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!