Slitterhead dai personaggi al combat system, scopriamo il nuovo horror di Keiichiro Toyama

Fra i tanti autori di videogiochi che hanno abbandonato le software house che li hanno resi famosi e hanno intrapreso una strada diversa troviamo anche Keiichiro Toyama, noto ai più per aver dato i natali a Silent Hill e Siren.

Proprio come Ken Levine, Fumito Ueda e altri volti conosciuti del panorama videoludico, Toyama ha fondato la sua software house, Bokeh Game Studio, ed è al lavoro da anni sul misteriosissimo Slitterhead.

L’importanza del comparto QA

Dopo aver mostrato solo il trailer d’annuncio e svelato pochissimi dettagli sul gameplay, il papà dell’iconica serie horror Konami ha pubblicato un diario di sviluppo di Slitterhead contenente diverse sequenze in game, grazie alle quali possiamo iniziare a farci un’idea sul progetto. Il video in questione è una sorta di documentario che mostra brevi estratti dei test condotti con alcuni utenti selezionati nei primi mesi del 2023 e qualche immagine relativa a build più datate del gioco e prive di alcune texture o dettagli che rendono pressoché impossibile approfondire il comparto tecnico.

Come ribadito dagli stessi membri di Bokeh Game Studio, gli user test rappresentano uno step fondamentale nel processo di realizzazione di un gioco, poiché da essi si ottengono i feedback utili al team per comprendere cosa stanno sbagliando e su cosa puntare nelle fasi successive dello sviluppo.

Tre personaggi e un virus dallo spazio

Gli stralci di gameplay mostrati nel video-doc, prevalentemente off-screen, ci hanno permesso di scoprire che il gioco sarà un horror in terza persona con una forte componente action. Nel bel mezzo di un’apocalisse scatenata a causa della diffusione di un parassita alieno, dovremo vedercela con gli infetti vestendo i panni di almeno tre personaggi diversi, ognuno dotato di abilità uniche. La sequenza in game più lunga ci mostra un ragazzo con indosso un casco integrale e un lungo cappotto mentre affronta una creatura mostruosa. Come si può notare dalle immagini, il giovane non è affatto uno sprovveduto e combatte alternando incantesimi, un’arma contundente apparentemente fatta di sangue ed una doppietta.

Il secondo personaggio giocabile ha un aspetto mostruoso ed è con tutta probabilità collegato alla razza aliena che sta insinuandosi fra gli abitanti del pianeta. Si tratta di una creatura esile, quasi sicuramente di sesso femminile (che si tratti della ragazza vista nei primi minuti del video dopo aver subito una trasformazione?) e con una caratteristica speciale: le sue braccia terminano con lunghi ed affilati artigli d’ossa che ricordano quelli visti nella prima pellicola cinematografica dedicata a Wolverine. Con l’ausilio di queste protuberanze, la creatura riesce a colpire i bersagli con violenza e, all’occorrenza, può assumere una posizione difensiva che le consente di assorbire qualche colpo. Ad un certo punto è anche visibile sul lato destro qualcuno riverso a terra con un’icona che suggerisce la possibilità di avvicinarsi per aiutarlo: ciò potrebbe essere legato alla possibilità di avere a schermo più combattenti appartenenti alla medesima fazione e controllati dall’intelligenza artificiale, magari con la possibilità di passare da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

Un’altra grossa incognita è il cane, che di fatto pare avere un ruolo centrale in Splitterhead. Il nostro amico a quattro zampe può essere controllato in diverse occasioni dal giocatore e non escludiamo che siano proprio questi i momenti in cui la tensione sarà più alta. A meno che gli sviluppatori non vogliano stupirci, presumiamo che il quadrupede non disponga di abilità speciali a parte il suo fiuto e in tali frangenti potrebbe essere necessario fare di tutto per sfuggire alle minacce anziché andargli incontro.

A prescindere dal personaggio, l’interfaccia è sempre la stessa ed è chiaro che oltre all’indicatore della salute ve ne sia un altro che indica la possibilità o meno di eseguire tecniche speciali. Non ci è dato sapere con esattezza quali siano le capacità uniche di ogni protagonista, ma ipotizziamo che grazie ad esse potremo agilmente mandare al tappeto qualsiasi bersaglio, curarci o attivare potenziamenti temporanei. Nel caso del cane, anch’esso dotato dello stesso elemento dell’hud, potrebbe trattarsi di un'abilità utile per migliorare l’olfatto o distrarre/stordire i nemici. Insomma, il filmato di recente pubblicazione ci ha permesso di saperne di più sul gioco ma non risponde a tutte le nostre domande e, a dirla tutta, apre ad un altro quesito. Il responsabile del test sostiene infatti che il gioco vanti una meccanica unica, la quale è proprio l’aspetto più apprezzato da coloro i quali hanno avuto la fortuna di provare Slitterhead con mano. Ma di cosa si tratterà mai? Al momento è impossibile saperlo e probabilmente dovremo attendere ancora qualche mese per scoprirlo.

Vi ricordiamo infatti che Slitterhead non ha ancora una data d’uscita ufficiale, sebbene si vociferi che il suo debutto sia previsto entro la fine dell’anno corrente.