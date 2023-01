Slitterhead torna a mostrarsi: nuova concept art per l'horror dall'autore di Silent Hill

Sebbene già da tempo non ci siano aggiornamenti concreti sul progetto, Slitterhead continua ad attirare l'attenzione di tutti gli amanti dei survival horror. Il nuovo gioco di Keiichiro Toyama, autore dell'originale Silent Hill, non ha ancora una data d'uscita ben definita, e si resta dunque in attesa di novità quanto prima.

Nel frattempo, però, Bokeh Game Studio stuzzica i fan pubblicando su Twitter una nuova concept art dello spaventoso survival horror: la nuova immagine offre un piccolo assaggio delle atmosfere angoscianti che faranno da base a Slitterhead, con un uomo in penombra intento a respingere disperatamente l'assalto di una creatura mostruosa con le poche risorse e possibilità a sua disposizione.

A parte il nuovo, gradito artwork, però, non ci sono dettagli aggiuntivi sul gioco e su quando potrebbe essere nuovamente mostrato al pubblico. Slitterhead è stato annunciato ufficialmente ai Game Awards 2021 dopo mesi di anticipazioni da parte di Toyala e del suo team, ma da quel momento non sono stati diffusi nuovi trailer più corposi al di fuori di qualche sporadico aggiornamento. Sappiamo che, oltre a Toyama nel ruolo di creative director, c'è Junya Okura come game director, e che il gioco affonderà le sue radici su diversi generi attraverso i quali esprimere un nuovo modo di intendere i giochi horror.

Per dettagli aggiuntivi potete leggere la nostra anteprima di Slittherhead, che offre un'analisi approfondita su quanto finora mostrato dell'opera.