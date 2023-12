Slitterhead tornerà a mostrarsi nel 2024, sarà un anno importante per Bokeh Game Studio

4Gamer.net ha pubblicato una serie di buoni propositi e dichiarazioni per il 2024 da parte di sviluppatori, producer e game designer, giapponesi. Tra questi ci sono anche Kazunobu Sato e Keiichiro Toyama di Bokeh Game Studio, team attualmente impegnato sull'horror Slitterhead.

Il COO e Co-Fondatore dello studio, Kazunobu Sato, dichiara di essere "impegnato nello sviluppo di Slitterhead" e di "credere che il 2024 sarà un anno davvero speciale per il progetto." Il Direttore Toyama invece spende qualche parola in più:

"Il 2024 sarà un anno decisivo per noi, inizieremo a mostrare davvero il nostro prossimo gioco (Slitterhead), sarà un anno importante che influenzerà il futuro della compagnia e per questo vorrei cercare di affrontarlo al meglio e con il massimo entusiasmo."

Slitterhead è il primo gioco di Bokeh Game Studio ma non fatevi ingannare dal momento che sia Toyama che Sato hanno esperienza da vendere con i giochi horror avendo lavorato su giochi come Siren e Silent Hill, oltre che su progetti come The Last Guardian e Gravity Rush.

Slitterhead sarà più disturbante e malato di Silent Hill secondo le parole dei due creativi, non ci resta dunque che attendere il 2024 per saperne di più su questo intrigante progetto annunciato alla fine del 2021 e ancora privo di una finestra di lancio.