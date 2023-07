Slitterhead in video: nuovi scampoli di gameplay per l'horror del papà di Silent Hill

Dopo aver dato modo a Shinji Mikami e Keiichiro Toyama di raccontarsi in video, le fucine digitali di Bokeh Game Studios sfornano un trailer di Slitterhead che mostra alcuni sscampoli di gameplay della nuova esperienza horror firmata dal papà di Silent Hill.

Il video diario di sviluppo confezionato dalla software house giapponese al seguito di Toyama ci immerge nelle atmosfere livide di Slitterhead, confermando la natura action e disturbante della visione horror delineata dallo stesso Director di Silent Hill sin dall'annuncio di questa nuova proprietà intellettuale.

Le scene di gameplay mostrateci, ad ogni modo, provengono da una versione Pre-Alpha di Slitterhed e, in quanto tali, non sono rappresentative dell'esperienza grafica e ludica del titolo finale: in compenso, dalle sequenze ingame e in-engine possiamo apprezzare gli sforzi profusi dagli studi Bokeh nel trasporre a schermo il conflitto interiore vissuto dal protagonista, un fattore che, a detta degllo stesso Toyama, renderà i giocatori "riluttanti a cimentarsi in determinati scontri. Con Slitterhead non voglio abbracciare solo l'horror, ma voglio ottenere anche azione e dramma".

Il lancio di Slitterhead è previsto nei prossimi mesi su una rosa di piattaforme che, presumibilmente, andrà ad abbracciare tutti i sistemi di ultima generazione, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di ulteriori aggiornamenti da Bokeh Game Studios, vi lasciamo in compagnia del video di cui sopra e, qualora ve lo foste perso, del nostro speciale su Slitterhead, il ritorno dell'orrore secondo il papà di Silent Hill e Siren.