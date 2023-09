Slitterhead x Junji Ito: il mangaka coinvolto nell'horror del creatore di Silent Hill?

Nel corso dell'estate, Keiichiro Toyama, già autore della serie Silent Hill, aveva condiviso con gli appassionati di horror diverse informazioni su personaggi e gameplay di Slitterhead, la sua misteriosa nuova creazione.

Dopo alcune settimane di silenzio stampa, il team di Bokeh Game Studio torna ora a stuzzicare la fantasia del pubblico con un teaser che ha rapidamente catturato l'attenzione degli addetti ai lavori. Come potete verificare in calce, l'account Twitter (X) ufficiale della software house ha infatti pubblicato un cinguettio piuttosto intrigante. Privo di commenti, il Tweet si limita a rilanciare un'immagine raffigurante un disegno realizzato da Junji Ito.

Come prevedibile, visto anche il precedente coinvolgimento del mangaka nello sfortunato Silent Hills di Hideo Kojima, non ci è voluto molto prima che prendessero forma entusiastiche teorie. Il Tweet ha in effetti tutta l'aria di rappresentare un teaser, complice anche il sorriso sornione dell'immagine scelta per accompagnare il cinguettio. Tra gli autori di fumetti horror più apprezzati al mondo, Junji Ito potrebbe infine essere tornato a operare nel mondo del gaming proprio per contribuire a Slitterhead, tramite una collaborazione con Bokeh Game Studio.



Al momento ovviamente si tratta solo di un'ipotesi, ma la prospettiva è decisamente allettante. Nel frattempo, il gameplay di Slitterhead e la sua data di uscita restano un mistero insoluto.