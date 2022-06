Slopecrashers: trailer e demo per il folle combat racing con animali sullo snowboard

Uno dei numerosi prodotti indipendenti mostrati questo pomeriggio al Guerrilla Collective 3 è il folle Slopecrashers, nuovo combat racing nel quale si sfidano animali di tutti i tipi mentre sono a bordo di uno snowboard.

Il titolo ha un gameplay molto simile a quello di Mario Kart, ma grazie all'uso degli snowboard gli animali possono compiere varie acrobazie in giro per i circuiti. Slopecrashers è in arrivo esclusivamente su PC entro la fine dell'anno e su Steam è già disponibile la pagina ufficiale, attraverso la quale i giocatori possono aggiungerlo alla lista dei desideri e richiedere di partecipare alla versione di prova gratuita.

Chi volesse provare la versione dimostrativa (basta cliccare sull'apposito tasto verde sulla pagina Steam), può trovare qui sotto l'elenco completo dei requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i5 oppure l'equivalente di AMD

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 660 oppure AMD Radeon HD 7950

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si consiglia l'utilizzo di un controller

