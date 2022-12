Slowpoke conquista il Giappone: arriva il parco dedicato al Pokémon!

Sin dal debutto della prima Generazione di creature Game Freak, lo sguardo vacuo e incerto di Slowpoke si è conquistato la simpatia di milioni di Allenatori. Ora, il Pocket Monster punta ad edificare un impero!

Conosciuto in Giappone come Yadon, la buffa creatura è infatti protagonista di una peculiare iniziativa. La prefettura di Kagawa - situata nello Shikoku - ha annunciato l'intenzione di edificare uno speciale parco pubblico dedicato proprio a Slowpoke. Ma come è nata questa bizzarra idea?

Ebbene, il rapporto tra la prefettura nipponica e il Pokémon va avanti ormai da diverso tempo. Tutto è nato a partire dalla similitudine fonetica tra le parole "Yadon" e "Udon", piatto tipico della regione di Kagawa. Quest'ultima è in effetti conosciuta dai turisti anche come la Prefettura Udon, in virtù della sua storia culinaria. Il tutto condusse nel 2018 all'organizzazione di un simpatico Pesce d'Aprile, che aveva visto la prefettura eleggere Slowpoke/Yadon come suo governatore!Nata come scherzo, l'idea in realtà conquisto gli abitanti, dando il via ad una serie di iniziative a tema, tra mezzi pubblici ispirati a Slowpoke e, ora, anche un parco pubblico in suo onore. La struttura, stando ai programmi della prefettura, dovrebbe aprire i battenti tra marzo e aprile 2023, giusto in tempo per ospitare gli studenti in vacanza durante la Golden Week. Di seguito, potete ammirare un concept di quello che dovrebbe essere il risultato finale dell'iniziativa: Con almeno sei attrazioni da parco giochi ispirate ad uno dei Pokémon più amati, il parco sorgerà nello specifico nella città di Ayagawa. Cosa ve ne pare di questo insolito progetto a tema Pokémon, vorreste visitarlo? Dopo una bella passeggiata, potrebbe essere l'occasione giusta per riposare su una poltrona a forma di Slowpoke!