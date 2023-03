Sludge Life 2 annunciato: la folle avventura Devolver Digital arriva nel 2023

A margine degli annunci del Future Games Show: Spring Showcase, ha trovato spazio anche una gradita sorpresa a firma di Devolver Digital, che ha presentato ufficialmente Sludge Life 2.

Con il reveal trailer che trovate in apertura, Terri Vellmann e gli sviluppatori di Doseone hanno alzato il sipario sul sequel di Sludge Life, pronto a riesumarne la folle ironia. Descritto dai suoi creatori come un vero e proprio "simulatore di vandalismo", Sludge Life 2 conduce i giocatori all'interno di un open world sgangherato e surreale, popolato di NPC a dir poco bizzarri.



Ad occupare il centro della scena sarà la misteriosa scomparsa di Big Mud. La ranocchia rapper pare infatti essere svanita nel nulla e i giocatori, nei panni di Ghost, dovranno cimentarsi in una improbabile missione di ricerca. L'operazione prenderà il via entro i confini del Ciggy City Suites, un lussuoso hotel multipiano stracolmo di "segreti, congegni, gag, personaggi unici e orribili edifici aziendali da abbellire con la tua bomboletta spray". Oltre le mura della struttura, attende un'ulteriore selezione di location da riempire di graffiti e popolata di un vasto numero di NPC.



In chiusura, segnaliamo che per festeggiare l'annuncio, Devolver Digital ha deciso di offrire il primo Sludge Life gratis su PC. I giocatori interessati possono riscattare l'avventura su Steam per alcuni giorni.