Sly Cooper 5 non è sviluppato da Sucker Punch, annuncio nella seconda metà del 2022?

AccountNGT (leaker che ha svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream) è un fiume in piena, l'insider conferma il ritorno di Sly Cooper, sottolineando però come il nuovo gioco della serie non sia sviluppato da Sucker Punch Productions.

Il leaker non fornisce in realtà altre informazioni a riguardo, limitandosi a sottolineare come Sucker Punch non sia impegnata sulla serie, con ogni probabilità lo studio sta pensando a come portare avanti l'IP di Ghost of Tsushima ma questa è solo una speculazione dal momento che Ghost of Tsushima 2 non è mai stato annunciato. Altra ipotesi è che Sucker Punch stia sviluppando un nuovo inFamous per PS5 ma anche in questo caso si tratta solamente di rumor privi di conferma.

Vedremo Sly Cooper 5 allo State of Play di marzo in programma stasera, con uscita prevista a fine anno? Probabilmente no dal momento che AccountNGT parla di una presentazione del nuovo Sly Cooper in programma per la seconda metà dell'anno, in tempo per il ventesimo anniversario della serie che cade nel settembre 2022.

Qualcosa in ogni caso si ta muovendo e il dominio di Sly Cooper è stato aggiornato il 4 marzo, questo vuol dire che il titolare del dominio web ha rinnovato o esteso i diritti sullo stesso, il sito del gioco è fermo da molti anni ma potrebbe tornare in vita proprio con l'annuncio di Sly 5.