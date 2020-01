Sly Cooper 5 spunta nel listino di due rivenditori: arriverà su PS5?

È passato solo un mese da quando via abbiamo parlato della volontà di Sanzaru Games di sviluppare un nuovo episodio della saga Sly Cooper. A differenza di Spyro, Crash, Ratchet e Clank, il procione e la sua banda di ladruncoli non sono mai arrivati su PlayStation 4, né con un remaster/remake, né con un capitolo nuovo di zecca.

I ragazzi di Sanzaru Games, che nel 2011 hanno raccolto l'eredità di Sucker Punch curando la rimasterizzazione della trilogia originale, per poi dedicarsi ad un'avventura nuova di zecca - Sly Cooper: Ladri nel Tempo - non si sono mai dati per vinti, e si sono detti in più di un'occasione prontissimi a tornare al lavoro sulla saga. È possibile che qualcosa stia davvero bollendo in pentola, perché nelle scorse ore Sly Cooper 5 è apparso nei listini di ben due differenti rivenditori online, ovvero InstantGaming e Press-Start, con tanto di finestra di lancio fissata per il 2020.

Il gioco in questione non è mai stato annunciato in via ufficiale da Sony, ma il fatto che sia spuntato fuori a poche settimane dal reveal ufficiale di PlayStation 5, che secondo voci sempre più insistenti sarebbe previsto a febbraio, è senza dubbio sospetto. Che Sony stia pensando a Sly Cooper 5 come titolo di lancio di PS5? In tal caso, l'annuncio potrebbe avvenire nel corso del reveal event.

L'ipotesi non ci sembra poi così remota: Sly, nonostante gli anni di assenza, continua ad occupare un posto speciale nei cuori dei giocatori PlayStation di lunga data, e potrebbe senz'altro rappresentare una mascotte perfetta per accompagnare il lancio della console next-gen, previsto a Natale 2020. Voi cosa ne pensate?