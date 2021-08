Sly Cooper 5 è in sviluppo per PS5? Il leaker Shpeshal Nick ne è certo

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue ultime indiscrezioni su quella che, a suo dire, sarà la nuova esclusiva PS5 di FromSoftware, il noto leaker Shpeshal_Nick si dice certo del fatto che Sony abbia già avviato lo sviluppo del più volte rumoreggiato Sly Cooper 5.

Nelle giornate che hanno preceduto il suo ultimo podcast su XboxEra, l'insider ha interagito con i frequentatori del forum di Reddit per condividere, appunto, delle anticipazioni sul quinto capitolo "maggiore" dell'ormai storica serie action adventure ideata da Sucker Punch.

In base alle informazioni raccolte dalle sue fonti anonime interne a SIE, Shpeshal_Nick spiega infatti che "non so se la cosa possa interessarvi, ma mi sono arrivate delle voci al riguardo. Non so se il team di Sucker Punch sia o meno coinvolto nel progetto, ma ho sentito che 'qualcuno' sta già realizzando Sly 5. Certo, far sviluppare un gioco simile a Sucker Punch avrebbe più senso, eppure continuo a sentir dire che loro non sembrerebbero essere coinvolti".

A detta del noto leaker di XboxEra, quindi, Sly Cooper 5 sarebbe già in sviluppo ma, presumibilmente, non presso la sussidiaria dei PlayStation Studios attualmente impegnata su Ghost of Tsushima Director's Cut. A chi ci segue, ricordiamo che nel gennaio del 2020 il nome di Sly Cooper 5 è stato citato da due rivenditori, per poi essere prontamente rimosso dagli store in questione (nella fattispecie, InstantGaming e Press-Start). Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony alle ultime anticipazioni di Shpeshal_Nick, vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'eventuale ritorno dell'IP di Sly Cooper con un nuovo capitolo crossgen per PS4 e PS5 o come esclusiva assoluta per PlayStation 5.