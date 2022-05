Sly Cooper 5, voci insistenti: l'annuncio per PS5 entro la fine del 2022?

Si torna a parlare di Sly Cooper 5, il nuovo capitolo della serie Sony di cui si vocifera da tempo ma che ancora non si è mostrato ufficialmente al pubblico. Già dato per certo dagli insider AccountNGT e Jeff Grubb, l'annuncio del titolo non dovrebbe arrivare oltre la fine del 2022 anche secondo le fonti di XboxEra.

Intervenuto durante l'ultimo podcast di XboxEra, Nick Baker si è detto scettico riguardo ad un eventuale annuncio relativo al nuovo Sly Cooper per PS5 entro il mese di giugno. Negli ultimi giorni, hanno iniziato a circolare nuove voci che vogliono Sony al lavoro su un nuovo evento in stile PlayStation State of Play per giugno. Anche se ciò dovesse accadere, Baker fatica a credere che Sly Cooper 5 - o qualsiasi titolo presenterà ufficialmente il gioco - sarà annunciato così presto. L'insider ha affermato che il reveal dovrebbe arrivare in un secondo momento entro la conclusione dell'anno, un'informazione che era stata diffusa già da altre fonti e che, potenzialmente, darebbe credibilità al rumor.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela nell'attesa che sia Sony a parlare del futuro del franchise. Secondo le voci trapelate in rete, Sly Cooper 5 è sviluppato dagli autori di Concrete Genie e non da Sucker Punch.