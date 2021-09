Sly Cooper e oltre: da Resident Evil 4 a Hogwarts Legacy, i loghi avvistati allo show Sony

Durante l'ultimo PlayStation Showcase, il team di Sony ha pubblicato un peculiare spot pubblicitario dedicato alle produzioni attese nel prossimo futuro su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato include al suo interno un ampio numero di riferimenti ed Easter Egg, alcuni dei quali hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico. Tra questi, possiamo ad esempio citare la presenza del logo di Sly Cooper nel video trasmesso al PlayStation Showcase, che ha rilanciato i già diffusi rumor su di un nuovo Sly Cooper in arrivo su PS5.



Ma l'IP non è l'unica ad essersi resa protagonista di un riferimento celato nel corso del filmato. Dalla community videoludica arrivano infatti segnalazioni legate alla presenza di ulteriori loghi nello spot. Tra questi, possiamo citare Resident Evil 4, l'attesissimo Hogwarts: Legacy ambientato nel mondo di Harry Potter, e Final Fantasy XVI, ma anche Final Fantasy VII Remake. Nella sequenza in cui l'elicottero prende il volo nello spot, possiamo inoltre osservare un frutto Wumpa sul lato del velivolo, nel pieno di rumor legati a soprese a tema Crash Bandicoot in arrivo. Non mancano peraltro riferimenti ad altre opere, da Fortnite a God of War, passando per Alan Wake.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito a questo insolito video teaser, segnaliamo che nuove indiscrezioni vorrebbero pronto all'orizzonte un ulteriore evento Sony. In particolare, i rumor parlano di una PlayStation Experience con nuove IP e PS VR 2 in programma per dicembre: sarà vero?