Sly Cooper per PS5 si farà? Lo sviluppo sarebbe iniziato la scorsa estate

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Sly Cooper e Shpeshal Nick ha più volte ribadito che un nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo. Su Twitter l'insider ha confermato ancora una volta di aver sentito queste voce da parte di più fonti ritenute affidabili.

Un insider riporta tre punti riguardo il nuovo Sly Cooper: lo sviluppo sarebbe iniziato nell'estate 2021 e una prima presentazione potrebbe avvenire a metà del prossimo anno durante uno State of Play, inoltre si presuppone che il gioco uscirà solamente su PlayStation 5 e non arriverà su PS4.

A questo punto interviene Shpeshal Nick che afferma di aver già menzionato i primi due punti mentre di non sapere assolutamente nulla sul terzo, non avendo sentito rumor in proposito ad una uscita solo next-gen di Sly Cooper 5. Lo stesso Shpeshal Nick ha confermato in passato anche il ritorno di inFamous su PlayStation 5, non è però chiaro se dietro questi due progetti ci sia il team originale, con Sucker Punch presumibilmente impegnata nello sviluppo di Ghost of Tsushima 2 e nella supervisione del film di Ghost of Tsushima.

Al momento Sony non ha confermato nulla riguardo il ritorno di queste due amatissime IP e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.