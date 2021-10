Sly Cooper PS5: anche Jeff Grubb conferma l'esistenza del nuovo gioco

Si fanno sempre più insistenti le voci che suggeriscono l'imminente ritorno di Sly Cooper. La serie storica di Sucker Punch è stata lontana dalle piattaforme PlayStation per molti anni, ma sembra che il colosso nipponico non si sia dimenticato dello scaltro procione antropomorfo.

L'insider Shpeshal Nick, che già in passato aveva anticipato correttamente l'arrivo di Demon's Souls remake, la presenza di God of War Ragnarok al PlayStation Showcase e l'annuncio dell'espansione dell'isola di Iki di Ghost of Tsushima, ha recentemente dichiarato che, seppur non possegga particolari dettagli sul progetto, Sly Cooper tornerà con un nuovo capitolo su PlayStation 5. Il rumor va peraltro ad affiancarsi alla fugace apparizione del logo della serie durante il PlayStation Showcase, una mossa piuttosto sospetta da parte di Sony.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco non poteva mancare il solito Jeff Grubb. L'insider e giornalista di VentureBeat ha confermato che il nuovo gioco di Sly Cooper esiste e si farà. Tuttavia, anche in questo caso, non sono emerse informazioni più approfondite in merito al titolo, e non sappiamo né quando arriverà né presso quale studio sta prendendo forma (non è da escludere, ovviamente, che sia la stessa Sucker Punch a prendersi nuovamente cura del franchise).

A questo punto non ci resta che attendere speranzosi in un futuro annuncio da parte di Sony. Le voci si fanno sempre più intense, ma sarà bene attendere che sia il publisher nipponico a discutere eventualmente del futuro della serie.