Sly Cooper PS5 nelle mani del team di Concrete Genie? Anche un film di Sony Animation

Del ritorno di Sly Cooper si vocifera da anni, ma da qualche tempo i rumor si sono fatti ancora più insistenti. Merito del leaker AccountNGT, un fiume in piena che ha fissato il reveal del gioco nella seconda metà del 2022, giusto in tempo per festeggiare il ventesimo anniversario della mascotte di PlayStation.

Non pago dell'indiscrezione sulla presunta finestra d'annuncio, il leaker ha anche anticipato l'assenza di Sucker Punch in cabina di regia. Il team di Bellevue, responsabile della creazione del franchise all'epoca della seconda PlayStation e noto ai più per Ghost of Tsushima, non si troverebbe dunque al lavoro su Sly Cooper per PlayStation 5.

Sulla scorta di queste indiscrezioni, stamane è intervenuto anche Shpeshal_Nick, fondatore di Xbox Era e notoriamente ben informato. Stando ad una sua fonte, Sony avrebbe affidato il nuovo Sly Cooper nelle mani di PixelOpus, studio interno di PlayStation che negli anni scorsi si è distinto con l'ottimo Concrete Genie. Ad affiancarlo nello sviluppo ci sarebbe Sony Animation, che starebbe a sua volta lavorando anche ad una produzione animata.

Tutti questi rumor sembrano preannunciare un ritorno in grande stile per il ladro procione e la sua banda. Stiamo chiaramente parlando di informazioni tutt'altro che ufficiali, ma che appaiono in un certo modo verosimili. PixelOpus sta lavorando ad un progetto esclusivo segreto fin dal 2021, mentre Sony in passato ha già provato (senza successo) a portare Sly Cooper sul grande schermo con una pellicola animata, dunque è possibile che adesso sia intenzionata a riprovarci.