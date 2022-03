Sly Cooper per PS5 tornerà? Un leaker è sicuro, annuncio nella seconda metà del 2022

AccountNGT non ha dubbi: Sly Cooper tornerà e un grande annuncio sul ritorno del franchise è atteso per la seconda metà del 2022, in tempo per i festeggiamenti del ventesimo anniversario della saga di Sucker Punch Productions.

Per il momento non c'è niente di concreto ma AccountNGT è sicuro del fatto che Sly Cooper uscirà su PlayStation 5, inoltre si parla anche di un possibile ritorno sulle scene di inFamous, serie ferma dal 2014, anno di uscita di inFamou Second Son e inFamous First Light per PlayStation 4.

Il primo Sly Cooper è uscito nell'autunno 2002 su PlayStation 2, al gioco originale hanno fatto seguito due sequel e anni dopo una raccolta per PlayStation 3 e PlayStation Vita, da anni però il simpatico procione è stato mandato in pensione.

Ne sapremo di più durante lo State of Play di marzo 2022? Improbabile, e la stessa fonte parla di un reveal previsto per la seconda metà dell'anno, non è chiaro però se il gioco sia previsto per il 2022 o se arriverà solamente nel corso del 2023. AccountNGT ha svelato in anticipo sui tempi tutti i dettagli su Star Wars Eclipse, gioco poi annunciato ai The Game Awards dello scorso anno, guadagnando una discreta dose di credibilità nel corso dei mesi grazie a leak e anticipazioni.