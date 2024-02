Sly Cooper sta per tornare, ma non nel modo che state immaginando

Ormai due anni fa, verso la fine del settembre 2022, la serie PlayStation di Sly Cooper ha compiuto vent'anni. Tale evento ha destato l'interesse dei fan dell'iconico ladro procione, soprattutto per le tante voci di corridoio che alludevano all'arrivo di un nuovo capitolo di Sly Cooper su PlayStation 5, pronto a debuttare per quell'anniversario.

Sono state molto insistenti le voci di Sly Cooper 5 e dell'annuncio per PS5 entro al fine del 2022, ma da quando Sucker Punch ha smentito l'esistenza di tale prodotto e di un nuovo inFamous si attende il ritorno dell'IP senza tempo. Lo rivedremo mai sugli schermi videoludici? Mentre si attendono risposte in tal senso, anche a distanza di parecchio tempo dalla celebrazione del ventesimo anniversario del franchise, arrivano notizie sul ritorno di Sly Cooper dalle pagine di Sony PlayStation, ma non nel modo che vorrebbero tutti fan del brand.

Come segnalato dall'account X di Zuby_Tech quest'oggi e verificato attraverso il sito ufficiale di PlayStation Gear, sono in uscita delle novità per la sezione dello store dedicata a Sly Cooper. Un nuovo merchandising è quindi prossimo a fare il suo debutto nell'arco del prossimo futuro (non è specificato quando giungeranno i prodotti sul sito), ma le novità per la categoria di cui sopra non tarderanno parecchio. C'è qualche correlazione tra il rilascio di nuovi gadget/prodotti a tema Sly Cooper e la possibilità del suo atteso ritorno su PS5? La smentita dei rumor degli scorsi anni negherebbe tale ipotesi, ma mai dire mai per il momento.