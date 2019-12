Sly Cooper tornerà su PS5 con un nuovo episodio della serie?

A differenza di Spyro, Crash, Ratchet e Clank, personaggi tornati in auge durante la corrente generazione di console, Sly Cooper, un'altra celebre mascotte nata su piattaforme PlayStation, non si fa vedere da molto tempo.

L'ultimo capitolo della serie, Sly Cooper: Ladri nel Tempo, è uscito su PlayStation 3 e PlayStation Vita nell'ormai lontano 2013. Ad occuparsene furono i ragazzi di Sanzaru Games, che raccolsero degnamente l'eredità di Sucker Punch, che negli ultimi anni si è dedicata alla serie inFamous e a Ghost of Tsushima, atteso su PlayStation 4 nel corso dell'estate del prossimo anno. I giochi di Sly Cooper non hanno mai neppure ricevuto una remaster o un remake su PS4, come accaduto con alcun alcuni dei personaggi sopramenzionati, pertanto il dispiacere dei fan è più comprensibile.

I ragazzi di Sanzaru Games, in ogni caso, non hanno ancora abbandonato l'idea di sviluppare un nuovo episodio della saga. In una recente intervista, Matt Kraemer, il lead designer di Sly Cooper: Ladri nel Tempo, ha affermato che gli piacerebbe moltissimo sviluppare in un nuovo gioco, e che ci sono già delle idee pronte al riguardo. "Amiamo Sly", ha riferito ai microfoni di Kinda Funny Games. "Vi svelerò un'informazione. Il primo episodio di Sly Cooper: Ladri nel Tempo avrebbe dovuto essere ambientato in Egitto con Sly Tutankhamen, ma poi decidemmo di inserire l'Egitto come DLC. Quella era l'intenzione, ma poi non si è concretizzata. Io e il team avevamo scritto l'intera storia e tutto l'episodio, e li conserviamo ancora".

Dopodiché, ha affermato che l'intero team di Sanzaru Games è già pronto a tornare sulla serie, e ha invitato tutti i fan a far sentire la propria voce per convincere Sony a finanziare un nuovo progetto, che visto le tempistiche vedrebbe la luce direttamente su PlayStation 5, console next-gen in uscita a natale 2020. Vi piacerebbe vivere una nuova avventura in compagnia di Sly e della sua banda di ladri?