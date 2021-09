Sly Cooper e le voci sul nuovo capitolo PS5: il logo avvistato al PlayStation Showcase

Soltanto qualche settimana fa, il noto leaker Shpeshal_Nick aveva alimentato le voci sul possibile arrivo di Sly Cooper 5. La serie di Sucker Punch è ferma da ormai svariati anni, e sembrava proprio che Sony si fosse quasi dimenticata di lei... Almeno sino ad oggi.

Come fatto notare da degli utenti particolarmente attenti su reddit, il logo di Sly Cooper è misteriosamente apparso durante lo spot globale del marchio PlayStation che Sony ha trasmesso durante la serata di ieri. Il filmato in questione, girato in live action con il contributo di abili performer, è stato realizzato al fine di promuovere i prodotti già presenti su PlayStation 5 o in arrivo nel prossimo futuro sulla console next-gen. Questo rende ancor più sospetta, dunque, la presenza di un riferimento al procione antropomorfo mai dimenticato da parte dello zoccolo duro della fanbase PlayStation.

Attenendoci alle informazioni divulgate da Shpeshal_Nick, Sly Cooper 5 sarebbe già in fase di sviluppo, sebbene ad occuparsene non ci sia Sucker Punch, probabilmente impegnata ad espandere il franchise di Ghost of Tsushima con un nuovo capitolo next-gen, o magari di ritorno sulla serie di InFamous (di cui è stato recentemente rinnovato il marchio). Due retailer online hanno inoltre citato il nome di Sly Cooper 5, salvo poi rimuoverne i riferimenti dalle proprie pagine. A questo punto non ci resta che rimanere nella speranzosa attesa di aggiornamenti da parte di Sony.