Smach Z: il mini-PC portatile entrerà in produzione all'inizio del 2019

Dopo una fase di sviluppo durata più di due anni e oltre un milione di dollari raccolti in crowdfunding su IndieGoGo e Kickstarter, il potente mini-PC portatile Smach Z è ormai pronto al debutto: la fase di produzione partirà ufficialmente nel primo trimestre del prossimo anno, con un lancio fissato per metà 2019.

Il sistema è equipaggiato con un processore AMD Ryzen V1605B una GPU Radeon Vega 8 e promette di offrire un'esperienza di gioco fluida e soddisfacente con tutti i principali titoli accessibili su PC, a patto di scendere a compromessi con la risoluzione (da 720p a 1080p) e i setting grafici (medio-bassi).

Tra i videogiochi che i tecnici dell'azienda spagnola Smach promettono di far girare sul loro dispositivo portatile a un framerate compreso tra i 40 e i 60fps, troviamo kolossal del calibro di The Witcher 3, Alien Isolation, Grand Theft Auto V, League of Legends, Rocket League e Dark Souls III. Basta dare un'occhiata alla scheda informativa con le caratteristiche tecniche dello Smach Z per farsi un'idea più compiuta dell'offerta:

Caratteristiche tecniche del mini-PC portatile Smach Z - Configurazione Ultra

Processore : AMD Ryzen V1605B

: AMD Ryzen V1605B Scheda grafica : AMD Radeon Vega 8

: AMD Radeon Vega 8 Memoria RAM : 8 GB + 8 GB Dual Channel DDR4 2133MHz SODIMM

: 8 GB + 8 GB Dual Channel DDR4 2133MHz SODIMM Hard Disk : 256 GB HD SSD m.2

: 256 GB HD SSD m.2 Schermo : FullHD Touchscreen 6” 1920×1080

: FullHD Touchscreen 6” 1920×1080 Fotocamera : frontale, da 5 Megapixel

: frontale, da 5 Megapixel Connessioni e porte : WiFi 802.11 b/g/n/d/e/h/i, Bluetooth v2.1+EDR/v3.0/v3.0HS/v4.0, USB-C, USB-A, Micro USB, Display Port, lettore schede SD, Jack Audio mini

: WiFi 802.11 b/g/n/d/e/h/i, Bluetooth v2.1+EDR/v3.0/v3.0HS/v4.0, USB-C, USB-A, Micro USB, Display Port, lettore schede SD, Jack Audio mini Alimentazione : Caricatore USB-C 20V 3A 60W. con Plug EU/US/UK/AU

: Caricatore USB-C 20V 3A 60W. con Plug EU/US/UK/AU Sistema Operativo : Linux custom SMACH OS

: Linux custom SMACH OS Durata teorica della batteria : 5 ore (stress gaming intensivo)

: 5 ore (stress gaming intensivo) Accessori: Scocca nera di protezione

La versione Ultra dello Smach Z può essere prenotata sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 989 €, ma con la possibilità di ridurne il costo (e conseguentemente le specifiche) scegliendo una configurazione più abbordabile. Cosa ne pensate di questo mini-PC portatile? Fatecelo sapere nei commenti.